Медики спрогнозировали распространение коронавируса в США

Распространение коронавируса на территории Соединенных Штатов – это лишь вопрос времени, заявила директор Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям доктор Нэнси Мессонье.

«Вопрос не столько в том, произойдет ли это, сколько в том, когда это произойдет», – ответила Мессонье на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Она добавила, что пока медики не имеют четкого представления о том, будет ли вспышка вируса в США серьезной или нет, однако в любом случае к ней необходимо быть готовыми.

«Мы просим американское общество подготовиться к ожиданию того, что это будет серьезно», – подчеркнула Мессонье.

Администрация США отправила в Конгресс запрос на предоставление 2,5 млрд долларов для ускорения разработки вакцины и повышения эффективности мероприятий по борьбе с новым коронавирусом.

Президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус находится в значительной степени под контролем в США.

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