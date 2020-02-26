Эксперт объяснил беспечность США в вопросах ПРО

«ПВО и ПРО должны быть слаженной системой, которой американцы не уделяли должного внимания. США вообще свойственно преувеличивать мощь своего оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя заявление американского генерала Тода Уолтерса о несовершенстве системы ПРО США.

«Если сравнивать системы противоракетной и противовоздушной обороны РФ со странами НАТО, то очевидно, что такой ПВО как у нас, в мире больше ни у кого нет», – сказал экс-заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

СССР и Россия приобрели очень большой опыт в этом вопросе, начиная с Великой Отечественной войны и заканчивая всеми локальными войнами современности, продолжил эксперт. Российское оружие применялось практически повсеместно – во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и в других регионах, после чего делались определенные технические выводы.

«В результате Россия получила нынешнюю, глубоко эшелонированную систему противоракетной обороны, которая работает на разных дальностях. Всеобъемлющее радиолокационное поле позволяет российским системам ПРО далеко «видеть» и эффективно решать любые задачи», – отметил Бижев.

«Пример – Сирия. Именно глубоко эшелонированная оборона позволила защитить российскую авиабазу Хмеймим, куда не может пробиться бесчисленное количество беспилотников террористов. В то же время США из-за своего географического положения и удаленности от вероятных противников долгое время позволяли себе не уделять системам ПРО и ПВО должного внимания», – констатировал эксперт.

«ПВО и ПРО должны быть слаженной системой. Сам по себе единичный комплекс, даже если он обладает самым современным оборудованием и высочайшими характеристиками, не будет достаточно эффективен. Если нет единого радиолокационного поля, которое своевременно реагирует на быстро меняющуюся обстановку, если нет обмена информацией, единого центра связи и командования для множества комплексов – ни о какой системе ПВО речи быть не может», – пояснил собеседник.

«Именно по этой причине мы видели провал систем ПРО и ПВО США в Ираке и Саудовской Аравии. Беспилотники летят на малой высоте, с небольшой скоростью, у них малая отражающая поверхность. Такие аппараты, безусловно, представляют угрозу, но российские инженеры оборонно-промышленного комплекса сумели решить эту проблему», – продолжил военный эксперт.

«А США понадеялись на свои суперсовременные комплексы. Им вообще свойственно преувеличивать мощь своего оружия. Возможно, где-то проявили беспечность. Хотя, надо отдать им должное, зенитно-ракетные комплексы у них очень высокого уровня. Посмотрим, как они решат свои проблемы», – заключил Бижев.

Ранее глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс, который также возглавляет Объединенные вооруженные силы (ОВС) НАТО в Европе, заявил, что система противоракетной обороны США нуждается в совершенствовании.

Напомним, в сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. После этого Пентагон объявил о переброске дополнительных комплексов ПВО и ПРО на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. В связи с серьезными последствиями атаки телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал американские системы ПРО, назвав покупку комплексов Patriot «деньгами на ветер».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как американские «Пэтриоты» не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков, а также о том, почему НАТО не сможет скопировать русскую концепцию A2/AD.