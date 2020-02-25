Трамп заявил о готовности стать посредником между Пакистаном и Индией по Кашмиру

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать посредником в урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией по вопросам Кашмира.

«Все, что я могу сделать в качестве посредника, все, что я могу сделать, чтобы помочь, я сделаю для Кашмира... Кашмир долгое время остаётся проблемой, люди страдают. Каждая из сторон имеет свою историю, но они работают над решением проблемы», – приводит слова Трампа RT.

Ранее Трамп уже изъявлял желание стать посредником между двумя государствами по вопросам Кашмира. Американский президент заявлял, что Пакистану нужно «сократить напряженность» и «умерить риторику с Индией» в вопросе «ситуации в Джамму и Кашмире».