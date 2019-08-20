Трамп посоветовал Пакистану «умерить риторику»

Глава американского государства Дональд Трамп и премьер Пакистана Имран Хан обсудили напряженность в отношениях Пакистана и Индии.

Трамп заявил, что нужно «сократить напряженность», и посоветовал Пакистану «умерить риторику с Индией» в вопросе «ситуации в Джамму и Кашмире».

Вашингтон призывает не допустить эскалации, передает РИА «Новости».

Перед этим Трамп обсудил ситуацию с премьером Индии Нарендрой Моди, которому также заявил о необходимости «сократить напряженность».

Трамп выразил надежду на «поддержание мира в регионе».

Напомним, палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир и раздел его на две территории.

В Кашмире произошло вооруженное столкновение между Индией и Пакистаном.