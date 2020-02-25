Украинцы захотели проголосовать на референдуме по вопросу о смертной казни

Первая проблема, которую нужно решить с помощью референдума на Украине, – возвращение смертной казни, так считают жители страны, заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Он рассказал, что аналитическое исследование установило, какой вопрос украинцы вынесли бы первым на всеукраинский референдум, передает ТАСС.

«Вы сейчас удивитесь, [узнав их ответ], – это не земля, а возвращение смертной казни. Вот скажите, может сегодня в европейской стране референдум вернуть смертную казнь?» – сказал Стефанчук.

По его словам, депутаты заканчивают разработку закона о народовластии, текст проекта уже наработан.

«Закон о референдуме – это ответственность. Если этим играть и не предусмотреть «предохранители», то мы уже знаем, какой есть результат в мире. Это и Brexit, и, например, вопрос о том, что сейчас показала проводимая нами аналитика», – добавил парламентарий.

Проект закона о народовластии планируется передать на аналитику иностранным экспертам в Швейцарию, Лихтенштейн, уточнил депутат.