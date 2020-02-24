Украинские военные провели стрельбы в Азовском море

Малые бронекатера «Кременчуг» и «Лубны» и корабль спецобеспечения «Оникс» морской охраны госпогранслужбы Украины провели артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила пресс-служба минобороны Украины.

«Малые бронированные артиллерийские катера «Кременчуг» и «Лубны» совместно с кораблем специального обеспечения «Оникс» из состава морской охраны государственной пограничной службы Украины отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в Азовском море был шторм, однако экипажи «выполнили задачу на отлично».

В октябре в ВМС Украины признали, что украинские бронекатера «Гюрза-М» бесполезны в условиях открытого моря, их применение ограничено Азовским морем и реками.