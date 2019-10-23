Украина признала бесполезность бронекатеров из «москитного флота»

Замначальника штаба военно-морских сил Украины Андрей Рыженко признал, что украинские бронекатера «Гюрза-М» бесполезны в условиях открытого моря, их применение ограничено Азовским морем и реками.

«Реалии показали, что катер «Гюрза-М» не может выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности (планировавшийся к установке противотанковый комплекс, в конце концов, не был установлен)», – рассказал Рыженко изданию «Думская».

Он отметил, что и концепция бронирования катера также не оправдала ожиданий. Бронекатер вышел тяжелым и дорогим, а в реальном морском бою эта броня бесполезна.

«Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской», – пояснил он.

По его словам, устарели также ракетные катера «Лань» и «Веспа».

В состав украинских ВМС входят шесть легких бронекатеров типа «Гюрза-М». Они были построены на заводе «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежавшим бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

В октябре седьмой бронекатер проекта «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, прибыл в Одессу на испытания. В Сети высмеяли бронекатер, назвав его «бронешлюпкой».

В Киеве неоднократно заявляли о планах создания «москитных сил», призванных стать ударным потенциалом для флота. Предполагается, что его основой станут бронекатера. При этом бывший главнокомандующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук заявлял, что «москитный флот» Украины абсолютно бесполезен против ВМФ России.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала украинскую идею «москитного флота».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД