В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер проекта «Гюрза-М», созданный для ВМС Украины.

Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к сообщениям о начале испытаний боевой машины. Некоторые указали на несамостоятельность Украины из-за американского финансирования проекта, кто-то усомнился в ходовых качествах катера, передает РИА «Новости».

«А он держится на воде?» – спросил Sandro Hinze Stroganov.

«И Украина – великая морская держава!» – написал Serge Zi.

«Еще скоро Америка подарит пароход», – заявил Иван Иванов.

«Бронешлюпка», – пошутил пользователь по имени psa_nos.

В пятницу сообщалось, что седьмой бронекатер проекта «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, прибыл в Одессу на испытания.

В июле китайские СМИ писали, что в военно-морских учениях США и их сателлитов в Черном море со стороны Украины участвовал бронированный катер «размером с рыбацкую лодку».