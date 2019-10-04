Украина начала испытывать новый бронекатер

Седьмой бронекатер проекта «Гюрза-М», построенный в Киеве для ВМС Украины, прибыл в Одессу на испытания, сообщили СМИ.

Как пишет «Российская газета», малый бронированный артиллерийский катер прибыл в Одессу своим ходом. В ходе испытаний будет проверена работа всех систем и механизмов, скорость хода, маневренность и поведение корабля в шторм.

Проект 58155 «Гюрза-М» является разработкой украинского предприятия и «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения» в городе Николаев. Согласно данным производителя, «судно использует скошенные обводы корпуса, что делает его менее заметным для радаров противника». Катер также оснащен системами дымовых завес, что, по заверениям разработчиков, повышает его живучесть при обстрелах.

Ранее главный конструктор судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» Сергей Белозубенко заявлял, что основной проблемой украинских бронекатеров типа «Гюрза-М» являются управляемые ракеты.

Напомним, в июле китайские СМИ писали, что в военно-морских учениях США и их сателлитов в Черном море со стороны Украины участвовал бронированный катер «размером с рыбацкую лодку».

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