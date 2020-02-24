Из-за коронавируса в Южной Корее изолировали 7,9 тыс. военнослужащих

Министерство национальной Южной Кореи для предотвращения распространения коронавирусной инфекции поместило на карантин 7,9 тыс. военнослужащих. Соответствующее решение было принято после заражения коронавирусом 11 военных.

Как сообщил официальный представитель ведомства Мун Хон Сик, были изолированы все контактировавшие с заболевшими, а также посещавшие город Тэгу, где произошла вспышка заболевания, передает ТАСС.

«Среди них около 350 человек демонстрируют симптомы заболевания либо имели прямой контакт с зараженными», – отметил представитель министерства, добавив, что ведомство приостановило все виды маневров «до стабилизации ситуации с коронавирусом».

Отдельным распоряжением воинским подразделениям приказано повысить бдительность, чтобы распространение инфекции не подрывало обороноспособность страны.

За последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа зараженных, большая часть из которых проживает в городе Тэгу. Число заразившихся составляет 763, семь человек умерли. В связи с этим правительство рекомендовало гражданам избегать посещения мест большого скопления людей и по возможности оставаться дома. Также принято решение о переносе начала учебного года в школах на неделю.

Тем временем число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2 тыс. 592 человек, выздоровели 24 тыс. 734 человека.

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