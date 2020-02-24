Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Турцией

Россия в рамках Договора по открытому небу 25-28 февраля выполнит наблюдательный полет над территорией Турции, сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу Россия планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Турецкой Республики», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По словам Рыжкова, наблюдательный полет будет выполняться с аэродрома Открытого неба Эскишехир, максимальная дальность полета составит 1,9 тыс. километров.

«Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором», – добавил он.

Такие полеты выполняются для содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

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