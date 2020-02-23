Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за подозрения на коронавирус

Направлявшийся из Венеции в Мюнхен пассажирский поезд компании «Австрийские федеральные железные дороги» остановили на границе Австрии и Италии из-за подозрения на заражение двух пассажиров новым коронавирусом, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД Австрии.

По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, состав находится на итальянской территории на приграничной станции. Австрийские и итальянские власти решают вопрос о дальнейших действиях, передает ТАСС.

«Начальник окружного управления [МВД] округа Инсбрук- Ланд распорядился предотвратить въезд в Австрию», – говорится в заявлении министра внутренних дел Карла Нехаммера.

В воскресенье руководство южной австрийской федеральной земли Каринтия рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в итальянские области Венето и Ломбардия из-за распространения коронавируса. В самой Австрии случаев заражения не зарегистрировано.

По последним данным, коронавирусом в Италии заразились более 100 человек. Очаг заражения выявлен в Ломбардии, а также в соседней с ней северной области Венето, где заразились 17 человек. Также случаи заражения выявлены в Эмилии-Романье (два) и Пьемонте (один). Из-за коронавируса на неопределенный срок перенесены три матча чемпионата Италии по футболу. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.

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