Протестующие у офиса Зеленского устроили потасовку с полицией

У входа в здание офиса президента Владимира Зеленского в Киеве проходит митинг с требованием уволить главу министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Около ста человек, принимающие участие в акции, за устроили потасовку с правоохранителями.

Акция началась мирно. Некоторые участники надели белые медицинские халаты, называя при этом Авакова «вирусом, который заражает страну», передает ТАСС.

Недовольство Аваковым вызвано отсутствием результатов расследования громких уголовных преступлений на Украине, в частности, убийства журналиста Павла Шеремета, а также херсонской активиста Екатерины Гандзюк.

Митингующие также потребовали провести «реформу реформы полиции», они адресуют министру выкрики: «Позор!».

Когда активисты попытались повесить на здание офиса президента плакат с надписью «Представление на отставку министра внутренних дел Арсена Авакова», полиция воспрепятствовала этому, и началась потасовка.

О возможных задержаниях пока не сообщается.

Аналогичная акция проходит у здания Главного управления полиции в Харьковской области с аналогичным требованием.

Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года.

Авакова неоднократно требовали уволить, в том числе украинцы организовывали петиции с таким призывом. После громкого случая с убийством ребенка полицейским Аваков заявлял, что не намерен увольняться.