Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов

Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.

Петиция опубликована на сайте украинского президента.

При этом по закону увольнение министров не относится к полномочиям президента – представление об отставке главы ведомства подает в Верховную раду премьер, после чего вопрос выносится на голосование в парламенте.

Петиция с требованием уволить Авакова появилась после трагедии в Переяславе-Хмельницком, где двое пьяных полицейских застрелили пятилетнего мальчика. Их арестовали.

Аваков заявлял, что не намерен уходить в отставку из-за убийства ребенка полицейскими.