Сирия пообещала сбивать все нарушившие воздушное пространство самолеты

Расчеты ПВО Сирии получили приказ открывать огонь на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики, говорится в заявлении командования вооруженных сил страны.

«Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которому не разрешается находиться в нашем небе», – передает РИА «Новости» заявление сирийской стороны.

Подчеркивается, что такой самолет «будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожен сразу же после нарушения нашего воздушного пространства».

В сирийском командовании отметили, что любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии.

На этой неделе сообщалось, что Турция попросила Россию о разрешении использовать воздушное пространство Сирии.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что если Турция планирует предпринимать действия против сирийской армии, никто не допустит открытия для нее воздушного пространства.

В субботу замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия поддерживает сирийские правительственные войска, предпринимающие усилия по ликвидации террористов в провинции Идлиб.

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