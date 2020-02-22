Россия поддержала действия сирийских войск в Идлибе

Россия поддерживает сирийские правительственные войска, предпринимающие усилия по ликвидации террористов в провинции Идлиб, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

«Чтобы остановить эти вылазки [террористов] против Алеппо и близлежащих населенных пунктов, где находится гражданское население, правительственные войска предприняли действия. Мы их поддерживаем. Мы не можем их не поддерживать, потому что речь идет о действиях законного правительства Сирии на своей законной территории против террористов», – передает ТАСС слова Вершинина.

Он добавил, что Россия никогда не смирится с присутствием в сирийской провинции Идлиб террористов, с которыми никто перемирия не заключал.

«Мы всегда говорили, что не можем терпеть наличие очага терроризма на национальной территории Сирии. Это должно быть не только нашей позицией, но и позицией любой страны. Ведь речь идет не только о праве, но и обязанности любой страны – бороться с террористами. Никакого прекращения огня с ними быть не может, коль скоро это террористы. А это террористы. Речь идет о «Джебхат ан- Нусре» (запрещенной в РФ экстремистской организации) и ее модификациях, которые правят бал в Идлибе, контролируя большую часть этой провинции», – сказал Вершинин.

Он добавил, что террористические группировки в Идлибе с 9 января совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме.

«Мы очень старались, чтобы прекращение огня, которое правительство Сирии при нашей поддержке ввело в Идлибе с начала января, работало. Но прекращение огня распространяется на умеренную оппозицию и правительственные войска. После введения этого прекращения огня террористы, которых в Идлибе до сих пор десятки тысяч, обстреливали Алеппо», – отметил Вершинин.

«В то время они находились в 10-15 километрах от Алеппо. Били по городу из реактивных систем залпового огня вслепую, то есть по жилым кварталам. По нашим данным, с 9 января произошло восемь нападений БПЛА на Хмеймим, где находятся наша авиабаза и наши люди. Их безопасность для нас – самый высокий приоритет», – добавил он.

По словам Вершинина, террористические группировки не дают мирным гражданам покинуть Идлиб, чтобы использовать их как живой щит.

«Естественно, при этом (ликвидации очага терроризма в Идлибе) принимаются все возможные меры, чтобы не пострадали мирные люди. Установлен целый ряд проходов на подконтрольную правительству территорию, которые однако используются слабо, потому что террористы не пускают людей. Для них это живой щит», – сказал он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД