Президент IBU опроверг причастность организации к обыскам у россиян

Международный союз биатлонистов (IBU) не имеет отношения к обыскам, которым подверглись российские спортсмены, это дело итальянской полиции, сказал президент IBU Олле Далин.

«Эти обыски не были спланированной акцией IBU, это абсолютно не так. Это шло со стороны итальянской полиции, так что надо спрашивать у них, почему так произошло. Я получил информацию об обысках в 8 утра от новостного агентства, так я и узнал об обысках. Мы в IBU фокусируем внимание на чемпионате мира и на гонках», – передает РИА «Новости» слова Далина.

Тем временем сборная Франции заняла первое место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Вторыми стали спортсмены из Норвегии, третьей финишировала команда Германии, передает ТАСС.

Сборная России, которую представляли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов, заняла четвертое место.

Напомним, в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной России на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды.

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