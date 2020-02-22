Лещенко высказался о порноклипе Rammstein

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал порнографический клип группы Rammstein на композицию Till the End, в котором снялись в том числе девушки из Санкт-Петербурга.

Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал проект Тилля Линдеманна. «Ну Rammstein и Rammstein, таких сотни, понимаете?» – сказал Лещенко, отметив, что такие исполнители «предлагают конфликтные вещи», поскольку «им надо жить».

«Это специально сделано, как раздражитель какой-то, чтобы лишний раз поговорили, лишний раз попиариться. Мне это претит. Я видел такие вещи, когда команда рок-н-ролла занимается любовью на сцене, но это омерзительно. Для этого есть другие аудитории – спальня, кухня, природа, в конце концов», – подчеркнул российский исполнитель.

«Россия – нравственная страна, православная. У нас есть определенные устои, принципы, поэтому не надо лезть в чужой огород со своими уставами», – добавил Лещенко, подчеркнув, что искусство не должно быть пошлым, грязным и безнравственным.

Лещенко назвал бездуховным поступок россиянок, которые снялись в клипе Rammstein. «Это духовная и нравственная нищета! Поэтому они приняли в этом участие. Ну а где им еще? Кто их еще, куда вообще возьмет?» – задается вопросом певец. По его словам, подобный проект просуществует полгода, «и все на этом закончится».

Напомним, Линдеманн выпустил порноклип на песню Till the End. В Сети началась травля россиянок, которые снялись в откровенном видео.

Газета ВЗГЛЯД писала о скандальном проекте Rammstein.