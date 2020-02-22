Познер резко высказался об украинцах из-за ситуации в Новых Санжарах

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал беспорядки в украинском поселке Новые Санжары, где местные жители выступали против возвращения на родину эвакуированных из Китая украинцев и грозились сжечь их.

«Могу дать голову на отсечение, что ни в США, ни во Франции не было бы ничего отдаленно похожего. Это поведение напомнило мне Средние века. Это позор», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Но это и показатель состояния умов – не хотелось бы сказать, в Украине, но, как минимум, у данных украинцев», – добавил Познер.

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Напомним, ранее на этой неделе в Новых Санжарах вспыхнули беспорядки из-за недовольства жителей тем, что эвакуированных из Китая украинцев направили в местный санаторий. Автобус с вернувшимися на родину гражданами забрасывали камнями, путь ему преградили горящие покрышки. Местные грозились сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.

В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков. Полиция Украины возбудила пять уголовных дел.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.

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