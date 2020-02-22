Украина открестилась от выдачи аккредитации российскому тренеру по биатлону

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович не получал украинскую аккредитацию для присутствия на чемпионате мира в Италии.

«У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на портал Tribuna.com.

«Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но, чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, то это нереально», – добавил Брынзак.

Напомним, ранее в субботу в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. Кроме того, по информации Союза биатлонистов России, тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Министерство спорта России в связи с инцидентом потребовало соблюдать презумпцию невиновности, а посольство России в Италии направило ноту в МИД страны.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что эти обыски не могут пройти бесследно и, вероятно, повлияют на моральный настрой биатлонистов.