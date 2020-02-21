В честь Греты Тунберг назвали улитку

Ученые обнаружили в Брунее новый вид улиток и назвали его Craspedotropis gretathunbergae – в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Ученые из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции обнаружили новый вид улиток из семейства циклофорид. Этот вид очень чувствителен к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. Из-за того, что этот вид, вероятно, тяжело будет переживать изменения климата, его решили назвать в честь экоактивистки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Biodiversity Data Journal.

Исследователь Джонатан Лим рассказал, что улитку назвали в честь Греты Тунберг, так как ученые признают, что поколение экоактивистки, которой в данный момент 17 лет, «будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали».

«Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь», – передает его слова издание EurekAlert.

Ранее в честь Греты Тунберг назвали безглазого жука.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД