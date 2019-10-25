Безглазого жука назвали в честь Греты Тунберг

Сотрудник Лондонского музея естествознания доктор Майкл Дарби изучил новый вид жука подсемейства перокрылок и назвал его в честь 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг, сообщает BBC News.

По словам ученого, он назвал насекомое в честь Тунберг, так как его впечатлили кампания, которую она организовала, сообщает «Интерфакс».

Nelloptodes gretae – жучок длиной меньше миллиметра, у него нет крыльев и глаз. Этот вид был открыт в Кении в 1960-х годах, первооткрыватель подарил музею несколько образцов для исследований в 1978 году. Дарби занимался изучением подаренной коллекции и обнаружил там новый вид жука.

Greta Thunberg: New beetle named after climate activist https://t.co/rwcDPTizgr — BBC News (World) (@BBCWorld) 25 октября 2019 г.

Ранее Грета Тунберг вошла в топ-100 самых влиятельных женщин года.