«Российский шпион-мексиканец» рассматривался кандидатом на Нобелевскую премию

Мексиканские СМИ рассказали о Гекторе Алехандро Кабрере Фуэнтесе, которого ФБР задержало по обвинению в работе на российские власти.

Власти города Эспиналь, где проживал ученый, сообщили, что тот «участвовал в создании научных проектов» и «рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины».

Помимо докторской степени, полученной в Казанском государственном университете, ученый имеет степень Университета Гиссена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Milenio.

С 2016 года он руководил Глобальной мексиканской сетью в Сингапуре.

Сообщается, что ученый вел исследования в области лечения сердечных заболеваний и разработку средств от кожных заболеваний.