Блогеры опровергли миф о «черном небе» над Красноярском

В Telegram появилось видео, автор которого опроверг массовый вброс в социальных сетях о том, что в Красноярске якобы уже на протяжении нескольких дней из-за промышленных выбросов наблюдается феномен «черного неба» – резкий смог, который делает видимость близкой к нулевой.

«В действительности же, как показывают свежие видео, сделанные местными жителями, ничего подобного в городе не наблюдается», – говорится в сообщении Telegram-канала «Минправды».