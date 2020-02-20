Муфтий призвал создавать в городах молельные комнаты

В Москве и других крупных городах не хватает мечетей, где мусульмане могли бы совершить обязательную ежедневную молитву в уединении, не смущая сограждан другой веры, выходом из ситуации могло бы стать открытие сети молельных комнат, заявил председатель духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов.

«В больших городах, в Москве мы наблюдаем, как верующие мусульмане совершают намаз на улицах, и по этому поводу возникает много вопросов. Эта ситуация показывает нерешенность в городах вопроса организации молельных помещений для верующих. И религиозные организации, и чиновники, которые принимают решение по этому поводу, должны найти решение, чтобы практика намаза не смущала граждан, не мешала их жизни и была удобна для верующих. Это может быть не обязательно мечеть с куполом и минаретом, но молельная комната – мусалля, оборудованная для того, чтобы совершить намаз», – передает РИА «Новости» слова Крганова.

Он привел в пример опыт Европы и США, где в больших городах есть «несколько сотен молельных помещений».

«В Москве четыре мечети и максимум 10 молельных комнат, причем в некоторые комнаты нет свободного доступа. Мусульман в городах у нас много. И решения принимать по этому поводу нужно», – подчеркнул Крганов.

По его словам, для мусульман мечеть – вся земля, кроме отхожих мест и кладбищ, где нельзя молиться, однако исламский этикет призывает верующих не молиться напоказ, но «найти удобное уединенное место» – об этом говорят и мигрантам. Причем время молитвы можно корректировать.

«Врачи не бросают пациента на операционном столе и не убегают на намаз... Время намаза не минуты или секунды, а несколько часов. Утренний – за 1,5 часа до восхода солнца. Обеденный – после зенита солнца. Верующий человек может для себя решить, когда именно совершить намаз», – подытожил он.

Ранее в соцсетях житель района Новогиреево разместил фото, на котором курьеры по доставке еды молятся за заведением быстрого питания, во дворе жилого дома. Выбор места для молитвы озадачил комментаторов в Сети.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов прокомментировал фото из соцсетей, на котором мусульмане совершают намаз во дворе одного из домов. По его мнению, возмущение пользователей по этому поводу вызывает недоумение, однако верующим не стоит совершать намаз «в прилюдных местах» и создавать неудобства для других.