Путин рассказал о подготовке отставки Медведева

Президент России Владимир Путин рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», – заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит», – подчеркнул Путин.

Президент не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией. Комментируя Андрея Ванденко, о том, что январские изменения в правительстве вызывают ощущение поспешности, Путин спросил: «А зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется?»

«Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?» – добавил президент.

По его словам, такой ситуации «во власти не должно быть никогда, надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано».

«Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», – указал он.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив бывшего премьера на должность заместителя председателя Совета безопасности России. По словам Медведева, введение должности зампреда СБ России для него не было неожиданностью, так как подобные идеи существовали ранее.

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