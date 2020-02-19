Эксперт: Поправки в Конституцию о запретах для чиновников начинают процесс национализации элит

Запрет на двойное гражданство для чиновников приведет к серьезной ротации элит. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги круглого стола в ЭИСИ, посвященного поправкам в Конституцию.

«Запреты для чиновников различного уровня иметь иностранные активы, счета, виды на жительства и так далее могут быть прописаны в подзаконных актах или в законах. Но эти нормы легко поменять – например, через лоббистские инструменты или через достаточное количество проведенных депутатов в парламент. Основной закон изменить очень сложно», – подчеркнул директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов по итогам круглого стола на тему «Конституция и суверенитет», который прошел в среду в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

«А те поправки, о которых сегодня идет речь, еще дополнительно – по настоянию президента – пройдут через народное голосование. То есть этот запрет будет снабжен дополнительной легитимностью. Народ станет соавтором этих поправок», – добавил политолог.

Напомним, что президент в своем послании Федеральному собранию призвал запретить двойное гражданство для чиновников. Кроме того, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова предложила внести в Основной закон поправку о запрете для федерального омбудсмена любого гражданства, кроме российского. ОНФ Ростовской области предложил также распространить запрет на двойное гражданство и на супругов высокопоставленных чиновников.

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«По поводу многих чиновников и депутатов прекрасно известно, у кого из них есть еще какой-то паспорт, у кого за бугром открыты счета, у кого куплена недвижимость. Некоторые этого даже не скрывают. Эти поправки, закрепляющие наш «внутренний суверенитет», означают начало серьезного, масштабного процесса по национализации элит, который однозначно приведет к серьезной ротации нашего чиновничества», – прогнозирует Мартынов.

«Причем любая ротация государственного аппарата и депутатского корпуса не может быть мягкой, легкой и незаметной, – добавил собеседник. – Было бы глупо думать, что кто-то заплачет в этой «песочнице», из нее убежит и все бросит. Конечно, никто не бросит, будет серьезное сопротивление. И мы уже наблюдаем это сопротивление на стадии обсуждения поправок, которые предложил президент». Однако закрепление требования о национализации элит в Основном законе сделает этот процесс необратимым, подчеркнул эксперт.