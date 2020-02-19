Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,62%, составив 3092,99 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,84% и достиг отметки в 1528,3 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.