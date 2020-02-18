В НАТО отреагировали на эскалацию конфликта в Донбассе

Эскалация ситуации в Донбассе подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель НАТО Оана Лунгеску.

По словам Лунгеску, в НАТО обеспокоены эскалацией в Донбассе, которая «подрывает Минские договоренности и усилия по мирному урегулированию конфликта», передает ТАСС.

Представитель альянса в очередной раз заявила, что «НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно-признанных границ».

Кроме того, в НАТО призвали Россию «вывести свои войска, прекратить поддержку сепаратистов и предпринять реальные усилия по выполнению Минских соглашений».

Ранее во вторник в народной милиции ЛНР заявили, что ВС Украины предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за «провокации на линии соприкосновения» в Донбассе.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, как и стороной Минских соглашений и может лишь в той или иной степени влиять на конфликтующие стороны.

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