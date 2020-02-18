Зеленский созвал заседание СНБО из-за обострения ситуации в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с обострением ситуации в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

«Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале президента.

Отмечается, что заседание состоится при участии секретаря СНБО, руководства генерального штаба ВСУ, министерства внутренних дел и службы безопасности Украины. Брифинг по итогам заседания назначен на 12:00.

Во вторник в ЛНР заявили, что ВСУ предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. По информации народной милиции, на территории республики зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, мирные жители вынуждены укрываться в подвалах домов.

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