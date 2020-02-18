Охлобыстин поспорил со Стерлиговым о скандальном высказывании протоиерея Смирнова

Актер Иван Охлобыстин раскритиковал предпринимателя Германа Стерлигова, который обвинил протоиерея Димитрия Смирнова в «нехристианском поведении» из-за высказывания о гражданских женах.

Стерлигов в своем Instagram заявил, что Смирнов ведет себя «не по-христиански», загоняя людей в ЗАГС. Он выразил мнение, что ритуал бракосочетания «вполне языческий», а семейный кодекс назвал «сводом антихристианских семейных правил».

«Для христиан такие извращения недопустимы. А Дмитрий Смирнов за этот сатанизм активно выступает. Меня это не удивляет. Кто кому служит тот тому и раб», – заявил Стерлигов.

В комментариях к посту с ним поспорил актер Иван Охлобыстин.

«Отец Димитрий Смирнов кристально честный человек, пастырь добрый, изменивший жизнь сотен людей в лучшую сторону. Чтобы иметь право судить его, необходимо соответствовать самым высоким духовным и нравственным нормативам. Очень сомневаюсь, что вы, Герман, при всем уважении, им соответствуете», – написал он.

Напомним, Смирнов ранее сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками». Он не стал извиняться за свои слова, отметив, что заявление вызвано жалостью к женщинам.

Священнослужитель также заявил, что СМИ исказили его слова. В РПЦ принесли извинения за слова Смирнова, посоветовав протоиерею правильно употреблять термины.