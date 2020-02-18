Роскомнадзор пообещал ответить на действия Ofcom против «НТВ-Мир Балтия»

В отношении британского регулятора Ofcom, который оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия», будут приняты зеркальные меры, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу «НТВ-Мир Балтия», держатель лицензии которого был накануне оштрафован на 20 тыс. фунтов стерлингов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что сейчас прорабатываются конкретные меры в рамках действующего законодательства. О них Роскомнадзор сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал владельца лицензии «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Причиной называется нарушение принципа беспристрастности.