Армия Хафтара заявила об уничтожении в Триполи турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.

«Уничтожено турецкое судно, груженное оружием и боеприпасами, причалившее этим утром в порту Триполи», – передает заявление ЛНА РИА «Новости».

Ливийский информационный портал «Аль-Васат» сообщает, в свою очередь, что главный морской порт Триполи подвергся во вторник обстрелу. На территории порта взорвалось несколько снарядов, при этом обстрел продолжается, передает ТАСС.

Сообщается, что Правительство национального согласия (ПНС) обвинило в нанесении ударов ЛНА.

По сообщениям телеканала Sky News Arabia, силы ЛНА подвергли ударам турецкое судно с грузом оружия для ПНС.

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела порта. Он также указал, что нарушается эмбарго на поставку вооружений, и о фактах переброски иностранных боевиков в Ливию.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в последние недели фиксировались многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию. Так, в конце января к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции с военными и бронетехникой. В ливийской столице также замечали турецкий ударный беспилотник.