СВР опровергла попытку Нарышкина освободить болгарского бизнесмена Божкова

Служба внешней разведки (СВР) опровергла утверждения ряда иностранных СМИ о том, что директор СВР Сергей Нарышкин на встрече с премьер-министром ОАЭ якобы просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова.

«На днях мировые агентства подхватили слух о том, что директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин встречался с премьер-министром ОАЭ, шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом и, обратите внимание, просил освободить болгарского бизнесмена Васила Божкова, задержанного по требованию Болгарии. Информационную утку запустил не кто-нибудь, а целый заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-бюро СВР.

Там добавили, что «Нарышкин действительно провел весьма продуктивные переговоры» с премьером ОАЭ, «но разговор шел исключительно о международных проблемах в сфере безопасности и двустороннего сотрудничества».

«Только больное воображение зампреда Народного собрания Валерия Симеонова, помноженное на низкий уровень его компетенции, могло включить в повестку дня столь уважаемых людей вопрос о болгарском предпринимателе», – добавили в СВР.

По информации болгарских СМИ, Божкову, который считается одним из богатейших людей Болгарии, на родине вменяют организацию преступного сообщества, вымогательство, попытку подкупа должностного лица и организацию азартных игр.