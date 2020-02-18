На Украине потребовали принять «закон о коллаборантах»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что до проведения местных выборов в Донбассе Верховная рада должна принять «закон о коллаборантах».

«Перед тем, как пройдут выборы [на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса], перед тем как мы возьмем контроль над территорией, должен быть решен ряд принципиальных вопросов, в том числе должен быть принят «закон о коллаборантах», – сказал он в эфире ICTV.

«Закон о коллаборантах» предполагает, что жители Донбасса, которые выполняли социально значимые функции, не будут привлечены к уголовной ответственности.

«Кое-кто говорит, что это закон об амнистии, а я говорю, что это закон о коллаборантах, который нужно принять. Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков», – пояснил он.

При этом, по словам Авакова, в отношении тех, кто «на временно оккупированных территориях выполнял репрессивную функцию, участвовал в свержении власти насильственным путем, участвовал в убийствах, необходимо применять уголовное преследование».

Напомним, Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности предложил, чтобы украинская сторона патрулировала границу в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР на период подготовки местных выборов в регионе.

Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут новые инициативы Владимира Зеленского по урегулированию в Донбассе.

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