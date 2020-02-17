Начальник полиции Москвы подал в отставку

Начальник полиции Москвы, замглавы столичного ГУ МВД генерал-майор полиции Сергей Плахих подал в отставку, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«Заместитель начальника ГУМВД России по Москве - начальник полиции генерал-майор полиции Плахих Сергей Владимирович подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии», – сказал Васенин, передает РИА «Новости».

В органах внутренних дел Плахих служит с 1985 года, он начал с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР.

Плахих в декабре 2017 года был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Москве – начальника полиции.

В ноябре глава УВД на московском метро был отправлен в отставку из-за стрельбы на «Рязанском проспекте».