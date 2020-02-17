У студентки МГУ заподозрили коронавирус

Из общежития МГУ госпитализировали 23-летнюю студентку из Китая с подозрением на коронавирус.

Девушка посещала Китай в начале февраля, сообщает «Рен ТВ». На данный момент у нее температура и признаки ОРВИ. Гражданку Китая проверят на коронавирус.

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Ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Иокогама, заразилась коронавирусом россиянка, она будет госпитализирована.

В Китае число случаев заражения коронавирусом достигло 70 548. Жертвами коронавируса стали 1770 человек.

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