КС заявил об отсутствии юридической силы мнения Арановского об СССР

Судьи имеют право выразить особое мнение к постановлению Конституционного суда (КС) после провозглашения или принятия при рассмотрении дел без проведения открытых слушаний, но эти мнения не имеют юридической силы, заявили в КС, комментируя заявление судьи Константина Арановского относительно СССР.

«Мнение судьи не имеет юридической силы», – передает ТАСС заявление судьи.

Отмечается, что мнение судьи регламентируется параграфом 59 Регламента КС РФ и статьей 76 федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации». В последней статье указывается, что судья, не согласный с решением КС, может изложить особое мнение, которое приобщается к постановлению и публикуется в официальном издании – «Вестнике Конституционного суда Российской Федерации».

В параграфе 59 указывается, что несогласный судья обязан предоставить комментарий к постановлению в течение 14 дней с момента провозглашения. В мнении судьи при этом не должно быть высказано суждений и оценок, которые не относятся «непосредственно к вопросу о конституционности или неконституционности» рассматривавшихся положений нормативного акта, либо «их конституционно-правовому истолкованию».

Напомним, судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством», заявив, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Он также заявил, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, которое не причастно «к тоталитарным преступлениям». Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неоднозначной реакции на такие высказывания судьи Конституционного суда.