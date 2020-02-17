Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса

Молекулярные биологи из США получили первые трехмерные фото белков оболочки коронавируса 2019-nCoV, вызвавшего вспышку пневмонии в Китае. Эти материалы помогут ученым создать вакцины и лекарства от данной болезни, говорится в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Нам удалось найти биофизические и структурные свидетельства того, что белки оболочки 2019-nCoV прикрепляются к рецепторам заражаемых клеток сильнее, чем это делает вирус атипичной пневмонии (SARS). Вдобавок, мы подтвердили, что несколько уже известных антител, нейтрализующих SARS, не способны соединяться с белками нового коронавируса», – передает ТАСС слова исследователей.

Биологи из университета штата Техас в Остине (США) и их коллеги из Национального института аллергии и инфекционных болезней в Бетесде (США) приблизились к раскрытию точных механизмов распространения 2019-nCoV от человека к человеку, получив первые фотографии оболочки вируса с атомным разрешением, используя методику рентгеновской кристаллографии.

Для этого ученые вставили часть вирусного генома в ДНК человеческих эмбриональных клеток, что заставило их культуру производить фрагменты вирусной белковой оболочки.

Исследователи выделили эти частицы из клеток, специальным образом заморозили их и просветили при помощи рентгеновского лазера, получив трехмерное изображение их структуры.

Эти снимки подтвердили, что в целом белок RBD устроен схожим образом у SARS и 2019-nCoV, однако они неожиданно указали, что новый коронавирус не уступает, а превосходит SARS в силе связывания с рецепторами ACE2.

Подобные добавления, а также другие мелкие различия в структуре белков, как отмечают исследователи, сделали новый коронавирус неуязвимым для атак трех типов антител, выделенных из крови носителей SARS. Как надеются ученые, полученные ими фотографии помогут открыть лекарства, способные нейтрализовать вирус еще до проникновения в клетки или мешать ему размножаться внутри них.

В понедельник сообщалось, что на материковой части страны подтверждено 70 тыс. 548 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 1 тыс. 770 человек.

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