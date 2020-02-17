В Кремле отреагировали на заявление Макрона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены в приверженности президента Франции Эммануэля Макрона к развитию российско-французского и российско-европейского диалога.

«Я, честно говоря, детально не знаком с заявлениями президента Франции. Знаем лишь одно: он является приверженным сторонником развития российско-французского и российско-европейского диалога, считает этот диалог безальтернативным с точки зрения нахождения понимания и путей выхода из многих кризисных ситуаций, которые являются для нас сегодняшним вызовом», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Европе нужен диалог с Россией, поэтому ее нельзя блокировать и игнорировать.

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