Макрон выступил против блокирования и игнорирования России

Россию нельзя блокировать и игнорировать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Европе нужен диалог с Россией, целью которого должно стать урегулирование замороженных конфликтов и кибербезопасность, подчеркнул он.

По словам французского лидера, Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения, передает ТАСС.

«Нам необходимы отношения доверия», – сказал Макрон, подчеркнув, что «выступает ни за, ни против России». «Я за Европу», – добавил президент Франции.

Он напомнил, что «Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и с ней необходим диалог». Также Макрон отметил, что президент России Владимир Путин предложил провести встречу «Большой пятерки».

«Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов. Многое можно изменить, если есть воля», – сказал он.

Французский лидер, в частности, выразил убеждение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России.

Назвав Европу реальным партнером для России, он выразил мнение, что «Китай не пойдет на союз с Россией».

Напомним, в ходе выступления в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем. Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения. По информации источников газеты «Коммерсант», Великобритания, вероятно, примет участие в саммите «Большой пятерки», если в нем будут участвовать США.