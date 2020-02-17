Служба доставки извинилась за рекламу с «Родиной-матерью»

Служба доставки «Сбермаркет» извинилась за размещение рекламного коллажа с изображением монумента «Родина-мать зовет!».

«Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса «Сбермаркет» в Волгограде», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

В «Сбермаркете» пояснили, что реклама была размещена подрядчиком без согласования. Вскоре она была удалена как не соответствующая политике компании. Служба доставки поблагодарила общественность за то, что обратили внимание на ситуацию.

Ранее сообщалось, что «Сбермаркет» разместил рекламу доставки еды с изображением «Родины-матери». В коллаже изображение скульптуры расположено рядом с жирафами, держащими в зубах пакет с продуктами из супермаркетов. Самой скульптуре дизайнеры вложили в руку лимон. На переднем плане коллажа жук-навозник катит шар.