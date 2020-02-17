ЦБ решил изменить основания для блокировки счетов

Банк России впервые за восемь лет решил внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета.

Центробанк намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Регулятор опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков в настоящее время содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти новые признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», сказал источник РБК в ЦБ.

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Однако источник отметил, что новый перечень «не является исчерпывающим». «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов», – добавил он.