Президент Ирана высказался по поводу «смены режима» в США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у него нет предпочтений относительно конкретных кандидатов на пост главы американского государства.

По его словам, для Ирана важно, чтобы чиновники в США изменили «свое мышление», передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о «смене режима в США», Роухани заявил: «Насчет смены режима не знаю, но мышление менять нужно».

По поводу кандидатуры Берни Сандерса президент Ирана сказал, что не имеет «определенного взгляда ни на какую-либо партию, ни на какого-либо определенного человека». Он считает, что гражданам США нужно выбрать главой государства человека, президентство которого «пойдет на пользу американскому народу и другим нациям».

Роухани не считает, что Вашингтон хочет войны. Нынешнему главе американского государства Дональду Трампу война не нужна, так как помешает выиграть выборы, полагает президент Ирана.

Напомним, США провели спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

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