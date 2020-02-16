Многодетный отец застрелил в Подмосковье жену из-за развода

Отец многодетной семьи в подмосковном поселке Селятино убил свою супругу в ходе конфликта из-за развода, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

По предварительной информации, конфликт случился «на почве бракоразводного процесса». Во время ссоры мужчина «в присутствии сына 2009 года рождения выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову супруге». Остальные дети были у родственников, передает ТАСС.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, сейчас дети находятся с бабушкой. В семье пятеро детей, четверо – несовершеннолетние, передает РИА «Новости».