В Подмосковье многодетный отец застрелил жену и покончил с собой

Отец многодетной семьи в подмосковном поселке Селятино убил свою супругу, после чего покончил с собой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Причины убийства выясняются, на место выехали следователи, передает ТАСС.

Во время убийства матери в квартире находился ребенок, сообщил источник.

В конце января сообщалось, что мужчина в Новосибирске заподозрен в убийстве беременной женщины, которая недавно ушла от него.