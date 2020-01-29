Назван предполагаемый мотив убийства беременной женщины в Новосибирске

В Новосибирске беременную женщину убил ее знакомый, по предварительным данным, он ревновал ее и избивал, недавно женщина ушла от него. Подозреваемого в убийстве задержали в Омске, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

33-летнюю беременную женщину убили ножом в подъезде в Новосибирске, позже задержали подозреваемого у в убийстве знакомого погибшей – 34-летнего жителя Новосибирска. По данным СК по Новосибирской области, мужчина был задержан в Омске, он доставлен к следователю СКР, в ближайшее время суд вынесет решение о заключении его под стражу, говорится сообщении на сайте ведомства.

«Предварительно, причиной произошедшего стала ревность. Женщина недавно ушла от него. Он ее преследовал. Также известно, что он периодически избивал ее», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Он добавил, что женщина находилась на большом сроке беременности. Личность отца будет установлена после экспертизы. То, что подозреваемый сбежал в Омск, может быть связано с его желанием добраться до Тюмени, где живут и занимаются бизнесом его родители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Ранее в Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве беременной жены и сына.