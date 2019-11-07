Подозреваемого в убийстве беременной жены и сына задержали в Пермском крае

Следователи задержали жителя деревни Кормовище Пермского края по подозрению в убийстве беременной жены и трехлетнего сына, сообщили в СК.

По информации следователей, на прошлой неделе в деревне Кормовище Лысьвенского района Пермского края в одном из частных домов произошел пожар. Из горящего здания удалось выбраться только 26-летнему мужчине, который был госпитализирован. На месте ЧП были обнаружены тела 24-летней местной жительницы и ее трехлетнего сына с признаками насильственной смерти,говорится в сообщении на сайте регионального СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

«В совершении преступления подозревается 26-летний муж погибшей женщины. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СК.

По версии следователей, мужчина зарезал жену и сына, а для того, чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом.

Напомним, в сентябре Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии жителя Невьянска, который на поминках жены убил двоих родственников, просивших у него денег на поездку в Турцию.