Захарова обратилась к РПЦ после заявления протоиерея о «бесплатных проститутках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о том, что женщин, живущих с мужчинами без оформления брака, можно считать «бесплатными проститутками».

В своем Facebook Захарова обратилась к главе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде с просьбой, которую «женщины поддержат».

«А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» – предложила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее на заявление протоиерея ответила главред RT Маргарита Симоньян.

Между тем заявление Смирнова прокомментировал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленгорадский Савва (Тутунов). В своем Telegram-канале он написал, что использованное протоиереем выражение было оскорбительным.

«Да, знаю всевозможные реплики по поводу «библейских оскорблений» навроде «порождений ехидновых». Но есть социальный контекст, требующий определенной лексической этики», – подчеркнул епископ.

По его мнению, в современном обществе есть проблема ответственности, однако это не повод для подобной характеристики.

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«В высказывании отца Димитрия Смирнова справедливо указывается на безответственность мужчин, не желающих оформлять брак», – считает он.

Епископ Савва напомнил о том, что вопросы отношения Русской православной церкви (РПЦ) к вступлению верующих в гражданский брак отражены в ее документах. Он процитировал документ «Об участии верных в Евхаристии», одобренный Архиерейским совещанием РПЦ в 2015 году, в котором говорится о греховности таких сожительств.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с «бесплатными проститутками». Высказывание протоиерея сочли оскорблением, его слова назвали «некрасивыми и неправильными».

В РПЦ заявили, что протоиерей Димитрий Смирнов не хотел оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке, а упрекал мужчин, которые не берут на себя ответственность.

Смирнов не стал извиняться за сделанное им сравнение. Он подчеркнул, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам, которых «бросают через три-пять лет» и с которыми «обращаются как с мусором».