Умерла медиаменежер Гюзель Губейдуллина

В США умерла российская медиаменеджер Гюзель Губейдуллина, известная как создатель онлайн-медиа Finparty.ru и Finbuzz.com.

«На этой неделе мы потеряли нашего друга, коллегу, тетю, сестру, дочь. Очень неожиданно для всех мы должны попрощаться с Гюзель», – говорится в сообщении в группе в Facebook, созданной для оказания помощи семье Губейдуллиной, передает ТАСС.

Губейдуллина в 2003 году окончила экономический университет в Чебоксарах, после чего переехала в Москву и окончила факультет журналистики МГУ, работала в пресс-службе «Росгосстраха», в газетах «Время новостей», «Бизнес», была финансовым обозревателем газеты «Ведомости», а также внештатным автором русскоязычной версии Forbes.

В 2010 году запустила онлайн-медиа Finparty.ru, которое в 2014 году продала информационной группе Banki.ru. После этого была признана предпринимателем года. В 2015 году стала сооснователем медиа-проекта Finbuzz.com.

Последнее время жила в Сиэтле (штат Вашингтон, США).